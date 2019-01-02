У Черкаській області перша парафія московської церкви перейшла до ПЦУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще три села в Жашківському районі області готують документи на перехід

Церковна громада Московського патріархату села Скибин Жашківського району (Черкаська обл.) першою в області перейшла до помісної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Сіверщина".

За інформацією видання, в Скибині мешкає дві тисячі людей, більшість - парафіяни храму Святої великомучениці Параскеви, усі, присутні на церковних зборах, висловилися за вихід із церкви Московського патріархату.

Мовою богослужіння зазначеної парафії поки залишиться церковно-словянська, однак згодом планують перейти на українською.

Зазначається, що ще три села в Жашківському районі готують документи на перехід.

Нагадаємо, 26 грудня перша громада УПЦ Московського Патріархату на Тернопільщині перейшла до помісної Православної церкви України.

Зі слів предстоятель ПЦУ Епіфанія, підписання томосу для Православної церкви України відбудеться за день до спільного богослужіння вселенського патріарха Варфоломія та Епіфанія.