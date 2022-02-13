В Черкасской области откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков

В Золотоношском районе Черкасчины в субботу, 12 февраля, откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков. Для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Позвонивший в Службу спасения рыбак рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек. Около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.

Пострадавших нет, к медикам за помощью никто не обращался.