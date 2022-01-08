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В Черкасской области 11-летний мальчик попал в больницу из-за фейерверка

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Черкассы, Суббота 08 января 2022 18:59
В Черкасской области 11-летний мальчик попал в больницу из-за фейерверка Фото: в Черкасской области госпитализировали подростка из-за фейерверка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В селе Сагуновка (Черкасская область) подросток нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате школьник получил ожоги и был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Отмечается, что 8 января 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехника вспыхнула, и подросток получил ожог лица и рук.

Школьника госпитализировали. Медики оказали ему необходимую помощь, наложили повязки. О состоянии ребенка не сообщается.

Сведения о происшествии внесены в Единый учет.

Напомним, в новогоднюю ночь в Италии от пиротехники пострадали 16 человек.

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Министерство внутренних дел Украины Черкасская область
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