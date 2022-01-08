В Черкасской области 11-летний мальчик попал в больницу из-за фейерверка

В селе Сагуновка (Черкасская область) подросток нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате школьник получил ожоги и был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области .

Отмечается, что 8 января 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехника вспыхнула, и подросток получил ожог лица и рук.

Школьника госпитализировали. Медики оказали ему необходимую помощь, наложили повязки. О состоянии ребенка не сообщается.

Сведения о происшествии внесены в Единый учет.