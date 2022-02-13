У Черкаській області відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок

У Золотоніському районі Черкащини в суботу, 12 лютого, відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок. Для порятунку людей на місце події були направлені рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Рибак, який подзвонив в Службу порятунку, розповів, що подія сталася на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що двома рибальськими баркасами на берег було доставлено близько 70 осіб. Близько 100 осіб самостійно пішки дісталися до берега.

Постраждалих немає, до медиків за допомогою ніхто не звертався.