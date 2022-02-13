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У Черкаській області відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок

Автор: Анна Полисученко

У Золотоніському районі Черкащини в суботу, 12 лютого, відкололася крижина, на якій знаходилося до 200 рибалок. Для порятунку людей на місце події були направлені рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Рибак, який подзвонив в Службу порятунку, розповів, що подія сталася на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що двома рибальськими баркасами на берег було доставлено близько 70 осіб. Близько 100 осіб самостійно пішки дісталися до берега.

Постраждалих немає, до медиків за допомогою ніхто не звертався.

Раніше ми писали, що у Черкаській області 11-річний хлопчик потрапив до лікарні через феєрверк.

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Черкасская область