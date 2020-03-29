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В Черкасской области ограничат въезд и выезд из Каменки

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 17:15
В Черкасской области ограничат въезд и выезд из Каменки
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В Каменке зафиксирована самая большая вспышка коронавируса

В Черкасской области ограничат въезд и выезд из города Каменка, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в городе зафиксирована самая большая вспышка вируса. На сегодня в городе инфицировано коронавирусом 23 человека, из которых пять врачей.

Всего в области зафиксировано 46 инфицированных, 43 из них выявлены за последние сутки.

В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусом, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно.

Напомним, в Черновцах временно отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Черновицкая областная государственная администрация выступила за введение ограничений на въезд и выезд в области для борьбы с коронавирусом.

Добавим, что за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

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