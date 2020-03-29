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У Черкаській області обмежать в'їзд і виїзд з Кам'янки

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 17:15
У Черкаській області обмежать в'їзд і виїзд з Кам'янки
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У Кам'янці зафіксовано найбільший спалах коронавірусу

В Черкаській області обмежать в'їзд і виїзд з міста Кам'янка, де зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що в місті зафіксовано найбільший спалах вірусу. На сьогодні в місті інфіковано коронавірусом 23 людини, з яких п'ять лікарів.

Всього в області зафіксовано 46 інфікованих, 43 з них виявлені за останню добу.

В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих коронавірусом, всі вони у стані середньої тяжкості. 31 людина лікується амбулаторно.

Нагадаємо, у Чернівцях тимчасово скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів для запобігання поширення коронавірусу.

Раніше Чернівецька обласна державна адміністрація виступила за введення обмежень на в'їзд та виїзд в області для боротьби з коронавірусом.

Додамо, що за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.

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