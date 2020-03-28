ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Черновицкая ОГА выступила за ограничение въезда и выезда в области

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 20:37
Черновицкая ОГА выступила за ограничение въезда и выезда в области
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Предложение о введении ограничений передали Государственной комиссии ТЭБ и ЧС

Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) выступила за введение ограничений на въезд и выезд в области для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

По словам Осачука, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обратилась к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой ввести особый режим въезда и выезда, а также запретить межобластное передвижения пассажирского транспорта.

Руководитель области отметил, что в случае введения ограничительных мер, будет разрешено движение только грузового транспорта. Ограничения могут ввести до 24 апреля, то есть до конца карантина в Украине.

Черновицкая ОГА выступила за ограничение въезда и выезда в области

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 28 марта в Виннице введут ограничения въезд в город. Въехать в город можно будет с трех направлений, где уже установлены специальные блокпосты. У лиц, ехавших в Винницу, будут проверять температуру, а транспортные средства будут дезинфицировать.

Кроме того, ограничения на въезд были введены в Хмельницком. На въездах в город также установят блокпосты, на которых медработники будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.

В Ивано-Франковске коронавирусом заразились медики В Черновицкой области количество больных COVID-19 приблизилось к 60
Новости Украины карантинограничение движенияЧерновицкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь