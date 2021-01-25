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В Черкасской области нашли провалившихся под лед рыбаков. Они не выжили

Черкасская область, Понедельник 25 января 2021 15:31
В Черкасской области нашли провалившихся под лед рыбаков. Они не выжили
Фото: спасатели нашли тела рыбаков (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Днепре в Черкасской области нашли тела рыбаков, которые накануне провалились под лед. Среди погибших есть ребенок.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Сообщается, что вчера вечером на Днепре в селе Бучак Каневского района под лед провалились трое рыбаков из Канева, которые рыбачили на расстоянии около 250 метров от берега. На берегу возле места инцидента был обнаружен их автомобиль.

Утром 25 января спасатели достали из воды тело одного мужчины, потом обнаружили утонувшего ребенка. Во второй половине дня обнаружили и третье тело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области на рыбалке под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Судьба рыбаков оставалась неизвестной до сегодняшнего дня.

Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня, до конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до -30. Но такое похолодание продлится недолго. Синоптики отмечают, что теплые зимы для Украины становятся новой нормой..

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