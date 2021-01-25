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В Черкаській області знайшли рибалок, що провалилися під лід. Вони не вижили

Черкаська область, Понеділок 25 січня 2021 15:31
В Черкаській області знайшли рибалок, що провалилися під лід. Вони не вижили
Фото: рятувальники знайшли тіла рибалок (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Дніпрі в Черкаській області знайшли тіла рибалок, які напередодні провалилися під лід. Серед загиблих є дитина.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Повідомляється, що вчора увечері на Дніпрі в селі Бучак Канівського району під лід провалилися троє рибалок з Канева, які рибалили на відстані близько 250 метрів від берега. На березі біля місця інциденту було виявлено їхній автомобіль.

Вранці 25 січня рятувальники дістали з води тіло чоловіка, потім знайшли потонулу дитину. У другій половині дня виявили і третє тіло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області на риболовлі під лід провалилися три особи, серед яких дитина 2010 року народження. Доля рибалок залишалася невідомою до сьогоднішнього дня.

Як розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Наталія Голеня, до кінця зими до України ще можуть повернутися морози до -30. Але таке похолодання триватиме недовго. Синоптики відзначають, що теплі зими для України стають новою нормою..

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