В Черкасской области под лед провалились три рыбака, среди них ребенок

Фото: рыбак на льду (РБК-Украина)

В Черкасской области в селе Бучак Каневского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Судьба рыбаков остается неизвестной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в 16:30.

"По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7 часов 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдалось потепление. Вчера столбики термометров местами показывали до +10 градусов.

При этом, как писало РБК-Украина, в Украину возвращаются снегопады. После этого снова ударят морозы.

Сегодня в Украине погода значительно ухудшится. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +9 градусов, в западных областях ожидаются сильные снегопады.

Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.