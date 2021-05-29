Пиротехники в Черкасской области нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку выявили в Звенигородском районе.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям .

В частности, были изъяты 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одна минометная мина калибром 81 мм и 6 гранат. Работы по обследованию территории продолжаются.

Сообщается, что группа пиротехнических работ и подводного разминирования во время обследования территории возле поселка Ерки обнаружила 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области. По данным украинской полиции, 16-летняя жительница оккупированной Горловки изъявила желание проживать на свободной территории.

Также сообщалось, что за сутки в районе операции Объединенных сил пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.