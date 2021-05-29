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На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

Автор: РБК-Україна

Піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм і 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області. За даними української поліції, 16-річна мешканка окупованої Горлівки виявила бажання проживати на вільній території.

Також повідомлялося, що за добу в районі операції Об'єднаних сил піротехніки розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

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