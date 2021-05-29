Піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій .

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм і 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.

Повідомляється, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області. За даними української поліції, 16-річна мешканка окупованої Горлівки виявила бажання проживати на вільній території.

Також повідомлялося, що за добу в районі операції Об'єднаних сил піротехніки розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.