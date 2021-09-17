В Черкасской области мужчина пытался покончить с собой и напал на полицейского

В городе Смела Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице и напал на полицейского, который хотел ему помочь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области .

Сообщается, что правоохранитель в свой выходной день увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и вонзил себе в живот. Патрульный сразу бросился на помощь, но мужчина начал бросаться на него с ножом.

"Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков", - говорится в сообщении.

Злоумышленника прооперировали, угрозы его жизни нет.