На Черкащині блискавкою вбило двох осіб. Ще одна у реанімації

У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули дві особи. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

Повідомляється, що сьогодні ввечері в селі Софіївка Черкаського району блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилися три особи. Всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики після надання невідкладної допомоги зараз госпіталізують до Третьої черкаської міської лікарні з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває у свідомості", - йдеться в повідомленні.