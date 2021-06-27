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На Черкащині блискавкою вбило двох осіб. Ще одна у реанімації

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Черкаська область, Неділя 27 червня 2021 22:52
На Черкащині блискавкою вбило двох осіб. Ще одна у реанімації Фото: один з постраждалих перебуває в реанімації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули дві особи. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

Повідомляється, що сьогодні ввечері в селі Софіївка Черкаського району блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилися три особи. Всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики після надання невідкладної допомоги зараз госпіталізують до Третьої черкаської міської лікарні з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває у свідомості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього в Рівненській області чоловік постраждав від удару блискавки.

А в Житомирській області від удару блискавки згорів будинок.

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