В Черкасской области не могут установить результаты довыборов в Раду: что случилось

"Пока ОИК не работает - отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - говорится в сообщении.

В ЦИК предупредили об уголовной ответственности членов комиссии за уклонение от исполнения своих обязанностей. Также их призвали вернуться и продолжить заседание ОИК.

По данным ЦИК, на довыборах в Раду в Черкасской области обработано 92,19% протоколов. С результатом в 46,82% лидирует Виталий Войцеховский от партии "Слуга народа". Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голуб - 25,97% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов избирателей.