В Черкасской области не могут установить результаты довыборов в Раду: что случилось

В Черкасской области из-за отсутствия некоторых членов окружной избирательной комиссии (ОИК) не могут установить результаты довыборов в Верховную раду. На данный момент обработано более 92% протоколов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
"Пока ОИК не работает - отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - говорится в сообщении.
В ЦИК предупредили об уголовной ответственности членов комиссии за уклонение от исполнения своих обязанностей. Также их призвали вернуться и продолжить заседание ОИК.
По данным ЦИК, на довыборах в Раду в Черкасской области обработано 92,19% протоколов. С результатом в 46,82% лидирует Виталий Войцеховский от партии "Слуга народа". Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голуб - 25,97% голосов.
Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов избирателей.
Напомним, 31 октября в Херсонской и Черкасской областях прошли довыборы в Верховную раду.