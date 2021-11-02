У Черкаській області не можуть встановити результати довиборів у Раду: що сталося

"Поки ОВК не працює - відсутні деякі члени комісії. Для продовження засідання не вистачає кворуму", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК попередили про кримінальну відповідальність членів комісії за ухилення від виконання своїх обов'язків. Також їх закликали повернутися і продовжити засідання ОВК.

За даними ЦВК, на довиборах в Раду в Черкаській області опрацьовано 92,19% протоколів. З результатом в 46,82% лідирує Віталій Войцеховський від партії "Слуга народу". Друге місце займає самовисуванець Владислав Голуб - 25,97% голосів.

Решта кандидатів набрали менш як 10% голосів виборців.