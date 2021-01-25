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Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 25 января 2021 08:00
Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Фото: девушка с зонтиком (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 25 января, погода в Украине значительно ухудшилась. В западных областях ожидаются сильные снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В понедельник в Украине пройдут дожди. В западных областях ожидаются снегопады.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. В остальных областях, кроме восточных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью составит -1 +1, а днем -1 +4, а в центральных областях столбики термометров ночью покажут +2 +4, а днем +2 +7.

На юге страны температура воздуха ночью +2 +5, а днем +6 +9. В северных областях температура воздуха ночью в пределах +1 +4, а днем + 3 +7. На востоке ночью +1 +4, а днем +4 +7.

Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В понедельник в столице ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2 +4, а днем +4 +6.

Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады. После этого снова ударят морозы.

Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

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