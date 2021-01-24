В Карпатах есть угроза схода лавин

Фото: Карпаты (freepik)

В воскресенье, 24 января, в Карпатах существует угроза схода лавин. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи с оттепелью и выпадением дождя снежный покров, 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

Кроме того, сегодня из-за непогоды часть населенных пунктов Украины может остаться без света.

Сегодня на Правобережье Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях - сильный дождь и мокрый снег.

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сообщили в ГСЧС.