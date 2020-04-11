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В Черкасской области от коронавируса выздоровели 3 украинца

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 14:53
В Черкасской области от коронавируса выздоровели 3 украинца
Иллюстративное фото (flickr)

В Умани трое пациентов выздоровели от инфекции

В Умани Черкасской области выздоровели трое пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Об этом сообщил Facebook мэр города Александр Цебрий.

Он уточнил, что украинцам перед выпиской сделали по два теста на коронавирус, они были отрицательные.

"Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выздоровели (два теста отрицательные)", - сообщил Цебрий.

По его словам, в городе зафиксировано 11 случаев заражения. В инфекционном отделении Уманской городской больницы находится 7 человек (из них - 2 ребенка), еще 4 человека лечатся дома.

Всего в Черкасской области известно о 93 случаях заражения коронавирусом, один человек умер.

По состоянию на утро 11 апреля, в Украине было зафиксировано 2511 инфицированных COVID-19. Выздоровели 79 пациентов, летальных случаев - 73. За сутки было зафиксировано 308 новых заражений.

Также сообщалось, что первые два случая инфицирования зафиксировали в Николаевской области.

В Кировоградской области почти половину инфицированных COVID-19 составляют медики Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19
Новости Украины Черкасская областьУманьКоронавирус
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