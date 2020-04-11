У Черкаській області від коронавірусу одужали 3 українці

Ілюстративне фото (flickr)

В Умані троє пацієнтів одужали від інфекції

В Умані Черкаської області одужали троє пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19. Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Цебрій.

Він уточнив, що українцям перед випискою зробили по два тести на коронавірус, вони були негативні.

"Троє пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 одужали (два тести негативні)", - повідомив Цебрій.

За його словами, у місті зафіксовано 11 випадків зараження. В інфекційному відділенні Уманської міської лікарні перебуває 7 осіб (зних - 2 дитини), ще 4 людини лікуються вдома.

Всього у Черкаській області відомо про 93 випадки зараження коронавірусом, одна людина померла.

Станом на ранок 11 квітня, в Україні було зафіксовано 2511 інфікованих COVID-19. Одужали 79 пацієнтів, летальних випадків - 73. За добу було зафіксовано 308 нових заражень.

Також повідомлялося, що перші два випадки інфікування зафіксували у Миколаївській області.