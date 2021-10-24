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В Черкасской области адвокат продавала клиентам фейковые COVID-тесты

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Черкасская область, Воскресенье 24 октября 2021 17:25
В Черкасской области адвокат продавала клиентам фейковые COVID-тесты Фото: адвокат продавала фейковые COVID-документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черкасской области полицейские разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об изготовлении поддельных отрицательных тестов она договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Поддельные справки правонарушительница предлагала своим клиентам, в частности тем, кто планировал поехать на отдых за границу. Справка для выезда из Украины стоила 500 гривен, а за справку для возвращения домой брала по 550 гривен.

"Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили адвокату о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов. В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

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