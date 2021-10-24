У Черкаській області адвокат продавала клієнтам фейкові COVID-тести

У Черкаській області поліцейські викрили адвоката приватної компанії на продажі підробних довідок про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про виготовлення підробних негативних тестів вона домовилася з представниками кількох місцевих лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області .

Підробні довідки правопорушниця пропонувала своїм клієнтам, зокрема тим, хто планував поїхати на відпочинок за кордон. Довідка для виїзду з Україну коштувала 500 гривень, а за довідку для повернення додому брала по 550 гривень.

"Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях, де її викрили працівники Головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно зі співробітниками Управління СБУ", - розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили адвокату про підозру за фактом підроблення та збуту підроблених документів. Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.