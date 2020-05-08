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В Черкасской области у более 330 человек подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 14:15
В Черкасской области у более 330 человек подтвердили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в области исследовано 394 образцов биоматериалов

Сегодня, 8 мая, в Черкасской области лабораторно подтвержден 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как сообщается, в области зарегистрирован 331 случай коронавируса. Так, болезнь была подтверждена на 18 админ территориях: в городах Черкассы, Смела, Умань и в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах.

Как отмечается, в общем в области от коронавируса 11 пациентов умерли и еще 101 больной выздоровел. Кроме того, за сутки исследовано 394 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцией и с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, которые общались с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Напомним, Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета за ослабление карантина в городе.

Также с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных, как и ранее, в Черновицкой области.

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