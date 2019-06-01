ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Черкаській обл. на хабарі затримали помічника голови суду

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 22:31
В Черкаській обл. на хабарі затримали помічника голови суду
Фото: затримання помічника голови суду (npu.gov.ua)

Помічник "за винагороду" обіцяв посприяти у прийнятті рішення на користь позивачів у 14 судових справах

В Черкаській області слідчі повідомили про підозру помічнику голови одного з суддів області, який обіцяв посприяти у прийнятті рішення на користь позивачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що під час слідства було встановлено факт налагодження злочинної схеми по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів.

"Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів США неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення по 14 цивільним справам. За кожне позитивне рішення – 300 доларів США та ще 200 доларів США за його "працю", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступника мера у Київській області затримали на хабарі. Посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.

У Чернігові затримали на хабарі депутата міськради У Хмельницькій області затримали на хабарі прокурора
Новини України взяткаЧеркасская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся