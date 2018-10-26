В Черкасской обл. СБУ задержала на взяточничестве майора военной части

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Майор ВСУ наладил механизм получения взяток от военнослужащих, которые увольняются со службы

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематических взятках начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей региона. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор Вооруженных сил Украины наладил механизм получения неправомерной выгоды от военнослужащих, которые увольняются со службы.



Фото: изъятые средства (ssu.gov.ru)

"За "вознаграждение" в 5 тысяч гривен он обеспечивал оформление финансовых документов необходимых для проведения предусмотренных законодательством выплат и не создавал искусственных препятствий при получении соответствующих справок", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали взяточника в центре Черкасс во время получения очередной суммы неправомерной выгоды от военнослужащего.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления предусмотренного по ч. 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Житомирской области полиция задержала на взятке заместителя руководителя одной из местных прокуратур.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала в Днепре адвоката на предложения взятки сотруднику СБУ. В частности, местный адвокат предложил 20 тыс. долларов, чтобы вернуть бизнесмену технику, изъятую в рамках открытого уголовного производства, и не привлекать к ответственности фигурантов дела.