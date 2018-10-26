У Черкаській обл. СБУ затримала на хабарництві майора військової частини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майор ЗСУ налагодив механізм отримання хабарів від військовослужбовців, які звільняються зі служби

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичних хабарах начальника фінансово-економічної служби однієї із військових частин регіону. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор Збройних сил України налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців, які звільняються зі служби.



Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

"За "винагороду" у 5 тисяч гривень він забезпечував оформлення фінансових документів необхідних для проведення передбачених законодавством виплат та не створював штучних перешкод при отриманні відповідних довідок", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали хабарника у центрі Черкас під час отримання чергової суми неправомірної вигоди від військовослужбовця.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину передбаченого за ч. 3 ст. 368 Криминального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Житомирській області поліція затримала на хабарі заступника керівника однієї з місцевих прокуратур.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала у Дніпрі адвоката на пропозиції хабара співробітнику СБУ. Зокрема, місцевий адвокат запропонував 20 тис. доларів, щоб повернути бізнесмену техніку, вилучену у межах відкритого кримінального провадження, та не притягувати до відповідальності фігурантів справи.