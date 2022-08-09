Черкасского депутата-коллаборанта отпустили под залог. А потом увеличили его

Апелляционный суд Черкасс увеличил залог для местного депутата Александра Замирайло, который подозревается в коллаборационизме. Накануне он был освобожден из-под стражи под залог в 208 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт zmi.ck.ua.
Сообщается, что прокуратура требовала назначить залог в размере 1 млн и 1 тысячи гривен. Помимо того, есть объективные предположения, что он может уклониться от явки суд, поскольку при обыске у него нашли билет в Болгарию.
Сам подозреваемый отметил, что сумма залога была рассчитана из доходов, которых у него нет с 2020 года. А в Болгарии он якобы хотел навестить сына. В результате суд апелляционную жалобу удовлетворил и определил залог в размере 1 млн и 1 тысячи гривен.
Напомним, в начале августа СБУ задержала Замирайло, который также является помощником действующего нардепа. По данным следствия, подозреваемый хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае российской оккупации.
Замирайло после запрета партии ОПЗЖ распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию России против Украины, военные преступления России, а также осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.
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