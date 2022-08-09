Черкаського депутата-колаборанта відпустили під заставу. А потім збільшили її
Апеляційний суд Черкас збільшив заставу для місцевого депутата Олександра Замирайла, який підозрюється в колабораціонізмі. Напередодні він був звільнений з-під варти під заставу в 208 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт zmi.ck.ua.
Повідомляється, що прокуратура вимагала призначити заставу в розмірі 1 млн і 1 тисячі гривень. Крім того, є об'єктивні припущення, що він може ухилитися від явки суд, оскільки при обшуку у нього знайшли квиток до Болгарії.
Сам підозрюваний зазначив, що сума застави була розрахована з доходів, яких у нього немає з 2020 року. А в Болгарії він нібито хотів відвідати сина. В результаті суд апеляційну скаргу задовольнив і визначив заставу в розмірі 1 млн і 1 тисячі гривень.
Нагадаємо, на початку серпня СБУ затримала Замирайла, який також є помічником чинного нардепа. За даними слідства, підозрюваний хотів стати гауляйтером Черкаської області у разі російської окупації.
Замирайло після заборони партії ОПЗЖ поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію Росії проти України, військові злочини Росії, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.
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