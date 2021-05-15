Черкаська область повернулася в "помаранчеву" зону карантину

В Черкаській області 14 травня було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування . Цей показник досяг рівня "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я .

В Черкаській області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,8% при нормі не більше 20%.

Відтак регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників "помаранчевої" зони. При цьому в Миколаївській області за вчора коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу знизився до 19,3%.

Наразі дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.