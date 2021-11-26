Под Черкассами разоблачили пограничника с фейковым COVID-сертификатом
У военного пограничной службы в Черкасской области обнаружили поддельный сертификат о вакцинации против COVID. Военнослужащий предоставил фейковый документ, чтобы его допустили к обучению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Военный погранслужбы решил с помощью фейкового COVID-документа обмануть отдел здравоохранения учебного центра. Однако работники заметили, что сертификат не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения.
"Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч.4 ст.358 УК Украины", - отметили в ведомстве.
Меру наказания военнослужащему будет избирать суд.
Отмечают, что инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.
Напомним, правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.