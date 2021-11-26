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Під Черкасами викрили прикордонника із фейковим COVID-сертифікатом

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Черкаська область, П'ятниця 26 листопада 2021 10:01
Під Черкасами викрили прикордонника із фейковим COVID-сертифікатом Фото: прикордонника під Черкасами викрили з підробленим COVID-сертифікатом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У військового прикордонної служби на Черкащині виявили підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID. Військовослужбовець надав фейковий документ, щоб його допустили до навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Військовий прикордонної служби вирішив за допомогою фейкового COVID-документу обдурити відділ охорони здоров'я навчального центру. Проте працівники помітили, що сертифікат не відповідав встановленим вимогам, містив недостовірні та неправдиві відомості.

"Черкаська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону закінчила досудове розслідування з кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.358 КК України", - зазначили у відомстві.

Міру покарання військовослужбовцю обиратиме суд.

Зазначають, що інцидент стався у вересні 2021 року у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

Нагадаємо, правоохоронці викрили друкарню вдома, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

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