В Черкассах зафиксировали температурный рекорд

Синоптики зафиксировали температурный рекорд в Черкассах. 11 ферваля в городе было +10,5.

Об этом заявил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу.

"Атлантика устанавливает новые теплые рекорды. 11 февраля в Черкассах установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за все время наблюдений для этого дня. Термометры показали +10,5. Это на 1,4 градуса выше предыдущего рекорда +9,1, который был в 2020 году", - написал метеоролог.

В январе в Черкассах синоптики зафиксировали рекордные порывы ветра для этого месяца - 25 метров в секунду.