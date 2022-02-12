В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня на дорогах, кроме южной части, гололедица, в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Прогноз во всех областях
Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+6, а ночью-1-4,
- на севере днем +1+4, а ночью +1-2,
- на востоке днем +2+4, а ночью -1+2,
- на юге днем +6+8, а ночью 0 + 3,
- в центре днем +1+6, а ночью +2-1.
Напомним, ожидается, что на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах прогнозируют осадки.