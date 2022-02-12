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У Черкасах зафіксували температурний рекорд

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики зафіксували температурний рекорд у Черкасах. 11 лютого в місті було +10,5.

Про це заявив директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку.

"Атлантика встановлює нові теплі рекорди. 11 лютого в Черкасах встановлено новий рекорд максимальної температури повітря за всі часи спостережень для цього дня. Термометри показали +10,5. Це на 1,4 градуса вище за попередній рекорд +9,1, який був у 2020 році", - написав метеоролог.

У січні в Черкасах синоптики зафіксували рекордні пориви вітру для цього місяця - 25 метрів за секунду.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження, в областях сильні пориви вітру.

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