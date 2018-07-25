В Черкассах задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе мать и ребенка

Виновнику ДТП сообщено о подозрении

Виновнику дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын, сообщено о подозрении. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Прокуратурой Черкасской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту совершения ДТП, которое произошло 24 июля.

Правоохранителями установлено, что житель города Харькова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем BMW-318 и, двигаясь в городе Черкассы по улицы Вячеслава Черновола, вблизи перекрестка с улицы Чайковского, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo.

После столкновения Fiat Doblo в неуправляемом состоянии выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Водитель автомобиля BMW-318 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На основании собранных доказательств последнему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, и принимаются меры по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын.