У Черкасах затримали водія, який на пішохідному переході збив матір і дитину

Винуватцеві ДТП повідомлено про підозру

Винуватцю дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якого загинули жінка та її малолітній син, повідомлено про підозру. Про це заявив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в Facebook.

Прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом скоєння ДТП, яке сталося 24 липня.

Правоохоронцями встановлено, що мешканець міста Харкова, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем BMW-318 і, рухаючись в місті Черкаси по вулиці В'ячеслава Чорновола, поблизу перехрестя з вулиці Чайковського, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Fiat Doblo.

Після зіткнення Fiat Doblo в некерованому стані виїхав на пішохідний перехід і скоїв наїзд на жінку та її сина, які переходили проїзну частину по пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. В результаті ДТП пішоходи від отриманих травм загинули на місці.

В даний час тривають першочергові слідчі і процесуальні дії. Водія автомобіля BMW-318 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, і приймаються заходи щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталася ДТП, в результаті якого загинули жінка та її 4-річний син.