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В Черкассах во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: в Черкассах прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси".

"В Черкассах слышны взрывы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Позже бывший глава Черкасской ОВА Александр Скичко в Telegram подтвердил информацию о взрывах.

"В Черкассах слышны взрывы. Напоминаю: не публикуем прилеты!!! Это очень важно", - отметил он.

Отметим, что в Черкасской области в 10:40 была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:40 она до сих пор продолжается.

Фото: карта воздушной тревоги (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетной атаке. Вражеская ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Сейчас известно о пяти пострадавших и одном погибшем, поисковая операция продолжается.

Подробнее о ракетном по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.

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