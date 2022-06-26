У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Черкаси".
"У Черкасах чутно вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram підтвердив інформацію про вибухи.
"В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо", - зазначив він.
Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:40 вона досі триває.
Фото: карта повітряної тривоги (скріншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, сьогодні зранку Київ зазнав ракетної атаки. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих та одного загиблого, пошукова операція продовжується.
Детальніше про ракетний по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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