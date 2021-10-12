UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда в Черкассах включат отопление: решение местных властей

Автор: Анастасия Рокитна

В Черкассах во время заседания исполнительного комитета рассмотрели несколько решений, касающихся отопительного сезона. Отопление в жилых домах пока не будут включать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Однако, отопление включают уже сегодня в больницах и в поликлиниках. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.

"В жилых домах будем начинать отопительный сезон тогда, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет составлять ниже +8. Сейчас же синоптики прогнозируют незначительное потепление", - написал мэр города.

Напомним, две области объявили ЧС из-за поставок газа бюджетным учреждениям.

Отметим, в Чернигове отопительный сезон в городе начался 11 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыОтопительный сезон