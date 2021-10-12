Когда в Черкассах включат отопление: решение местных властей

В Черкассах во время заседания исполнительного комитета рассмотрели несколько решений, касающихся отопительного сезона. Отопление в жилых домах пока не будут включать.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Однако, отопление включают уже сегодня в больницах и в поликлиниках. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.

"В жилых домах будем начинать отопительный сезон тогда, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет составлять ниже +8. Сейчас же синоптики прогнозируют незначительное потепление", - написал мэр города.