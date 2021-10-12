RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли у Черкасах увімкнуть опалення: рішення місцевої влади

Автор: Анастасія Рокитна

У Черкасах під час засідання виконавчого комітету розглянули кілька рішень, які стосуються опалювального сезону. Опалення в житлових будинках поки не будуть вмикати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Втім, опалення вмикають вже сьогодні в лікарнях і в поліклініках. У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня.

"У житлових будинках розпочинатимемо опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме нижче +8. Нині ж синоптики прогнозують незначне потепління", - написав мер міста.

Нагадаємо, дві області оголосили НС через постачання газу бюджетним установам.

Зазначимо, у Чернігові опалювальний сезон у місті почався 11 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧеркасиОпалювальный сезон