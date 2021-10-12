Коли у Черкасах увімкнуть опалення: рішення місцевої влади

У Черкасах під час засідання виконавчого комітету розглянули кілька рішень, які стосуються опалювального сезону. Опалення в житлових будинках поки не будуть вмикати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера Черкас Анатолія Бондаренка.
Втім, опалення вмикають вже сьогодні в лікарнях і в поліклініках. У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня.
"У житлових будинках розпочинатимемо опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме нижче +8. Нині ж синоптики прогнозують незначне потепління", - написав мер міста.