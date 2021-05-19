В Черкассах умер подросток после ранения в школьном тире

В Черкассах умер девятиклассник, получивший ранение в школьном тире. Его ранили во время тренировки по пулевой стрельбе.

Об этом сообщили в Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

Артем Попов травмировался еще месяц назад. Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школа №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.