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В Черкассах умер подросток после ранения в школьном тире

Автор: РБК-Украина

В Черкассах умер девятиклассник, получивший ранение в школьном тире. Его ранили во время тренировки по пулевой стрельбе.

Об этом сообщили в Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

Артем Попов травмировался еще месяц назад. Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школа №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после инцидента в тире полиция открыла уголовное производство, в частности, по статье о покушении на умышленное убийство. Также сообщалось, что задержали тренера.

Напомним, в Луганской области на территории школы в городе Приволье произошла стычка между детьми. В результате ребенок получил ножевое ранение.

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