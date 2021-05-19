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В Черкасах помер підліток після поранення у шкільному тирі

Автор: РБК-Україна

У Черкасах помер дев'ятикласник, який отримав поранення у шкільному тирі. Його поранили під час тренування з кульової стрільби.

Про це повідомили у Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Артем Попов травмувався ще місяць тому. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, виявили, що підліток знаходиться в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

"На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школа №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після інциденту в тирі поліція відкрила кримінальне провадження, зокрема, за статтею про замах на умисне вбивство. Також повідомлялося, що затримали тренера.

Нагадаємо, у Луганській області на території школи в місті Привілля сталася сутичка між дітьми. В результаті дитина отримала ножове поранення.

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