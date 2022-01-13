В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.

Также правоохранители проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.

Граждан просят сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дано правовую квалификацию", - добавляют в сообщении.

Все обстоятельства устанавливаются.