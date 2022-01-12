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Во всех школах Черкасс ищут взрывчатку: что произошло

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Черкассы, Среда 12 января 2022 10:17
Во всех школах Черкасс ищут взрывчатку: что произошло Фото: полиция проверяет информацию о минировании школ в Черкассах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкассах сообщили о минировании всех школ города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения.

Как добавляют правоохранители, по результатам проверки событию будет предоставлена правовая квалификация. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

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Черкассы школа
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