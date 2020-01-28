В Черкассах школы закрыли на карантин

В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января до 9 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение около часа назад принял исполком. Карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку она не является обязательной, то родители сами решают, отводить ребенка в детсад", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 27 января из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в ряде областей школы закрываются на карантин.

Так, школы закрывают в Донецкой, Луганской, Волынской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Запоржской и Житомирской областях.

Напомним, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики коронавирус.