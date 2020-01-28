У Черкасах школи закрили на карантин

У Черкасах усі школи закрили на карантин з 29 січня до 9 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що відповідне рішення близько години тому прийняв виконком. Карантин оголосили, оскільки в обласному центрі спостерігається швидке зростання захворюваності на ГРВІ та грип.

"Щодо дошкільної освіти, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов повідомив, що оскільки вона не є обов'язковою, то батьки самі вирішують, відводити дитину в дитсадок", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 27 січня через спалах грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) в ряді областей школи закриваються на карантин.

Так, школи закривають у Донецькій Луганській, Волинській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій та Житомирської областей.

Нагадаємо, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з'являться тест-системи для прискорення діагностики коронавірус.