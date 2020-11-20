В Черкассах разоблачили растрату 2,4 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19

Служба безопасности Украины разоблачила хищение 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета. Средства были предназначены на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководительница одного из медицинских учреждений города.

"Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен. Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве уже объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.

Как писало РБК-Украина, в Минфине сообщают, что из COVID-фонда уже потратили более 50% средств.