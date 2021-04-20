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В Черкассах подросток получил пулевое ранение при стрельбе в школьном тире

Автор: РБК-Украина

В Черкассах 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову на занятиях по стрельбе. Инцидент произошел в школьном тире.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Сообщение о том, что девятиклассника ранили в тире вчера вечером. Работники скорой помощи на месте выявили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

"На месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9 класса во время тренировки по пулевой стрельбе, получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли и отправили на экспертизы. Тренера задержали. По данному факту открыто уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие устроили стрельбу в поезде Константиновка - Киев. В результате инцидента пострадавших не было, но хулиганов задерживал спецназ.

До этого в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

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Новости Украины ЧеркассышкольникСтрельба
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