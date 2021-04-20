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У Черкасах підліток отримав кульове поранення під час стрілянини у шкільному тирі

Автор: РБК-Україна

У Черкасах 14-річний школяр отримав кульове поранення в голову на заняттях зі стрільби. Інцидент стався у шкільному тирі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

Повідомлення про те, що дев'ятикласника поранили в тирі учора ввечері. Працівники швидкої допомоги на місці виявили, що підліток знаходиться в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

"На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби, отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру", - йдеться в повідомленні.

Речові докази з місця події поліцейські вилучили і відправили на експертизу. Тренера затримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною за ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці влаштували стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ. В результаті інциденту постраждалих не було, але хуліганів затримував спецназ.

До цього в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

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Новини України ЧеркасишкольникСтрільба
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