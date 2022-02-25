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В Черкассах объявили воздушную тревогу, жителей просят проверить крыши на наличие меток

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ближайшие часы российские войска могут нанести авиаудары по Черкассам. Жителей просят проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток и укрыться в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОГА Александра Скичко

"Воздушная тревога - всем в укрытие", - написал Скичко.

Глава ОГА добавил, что авиаудары российских войск по Черкассам ожидаются в течение часа-двух. Он призвал жителей города не паниковать и быть наготове.

Скичко также попросил горожан немедленно проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток оккупантов. В случае их обнаружения, добавил он, их следует зарисовать или засыпать чем угодно, а также сообщить правоохранителям.

"Это относится и к улицам!" - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, ранее с аналогичными призывами обратились к жителям и местные власти других городов и областей в частности, в Киеве, Ровно.

Отметим, киберполиция создала бота в Telegram для сообщений об обнаруженных метках. Отметки оставляют оккупанты на дорогах.

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ЧеркассыАлександр СкичкоВторжение России в Украину